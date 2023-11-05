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الراعي: آن الاوان لإعطاء الفلسطينيين حقهم ومن المعيب أن نسمع كلامًا عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان

الراعي: آن الاوان لإعطاء الفلسطينيين حقهم ومن المعيب أن نسمع كلامًا عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان



ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.



وفي عظته، لفت إلى أن" ها هي السنة الثانية تبدأ وسدة رئاسة الجمهورية في فراغ وما من كلام جدي عند أحد بشأن إجراء إنتخاب للرئيس، وكأن الفراغ مقصود من أجل المضي في تفكيك مؤسسات الدولة والتلاعب في موظفيها وتنفيذ الزبائنية في إداراتها، وهذا ما أفقد المسؤولين السياسيين ثقة العالم بهم، وبالتالي أهل لبنان."



وشدد على أنه "يجب، مهما كلف الأمر، إنتخاب رئيس للبلاد وحماية المؤسسات، بدلًا من التخطيط لإسقاط هذا أو ذاك أو التلاعب في القيمين على هذه المؤسسة أو تلك. ومن المعيب حقًا أن نسمع كلامًا عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان وأمنه واستقراره وتعاطيه مع الدول."



وعن غزة، رأى أنه "في ما يختص بالحرب البغيضة الهدامة هناك، الحل الوحيد الذي يجلب السلام إنما هو قيام الدولتين بنتيجة المفاوضات والحوار الهادئ والمسؤول،" معتبرًا أنه "آن الأوان لإعطاء الفلسطينيين حقهم،" مشيرًا في السياق إلى أن "كل الذين التقيناهم في روما عبروا عن تخوفهم من إمتداد الحرب إلى لبنان."