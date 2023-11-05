الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عودة انتقد الحروب المدمرة وعدم تحييد النساء والأطفال والمعابد والمستشفيات

أخبار لبنان
2023-11-05 | 05:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عودة انتقد الحروب المدمرة وعدم تحييد النساء والأطفال والمعابد والمستشفيات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عودة انتقد الحروب المدمرة وعدم تحييد النساء والأطفال والمعابد والمستشفيات

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن "أراكنة العالم اليوم يظنون أنهم خالدون، وأنهم فوق المحاسبة العادلة والدينونة الإلهية الآتية، مثلما هم هنا على هذه الأرض. "

ورأى، في عظة الاحد، "أنهم يعيثون فسادا وخرابا وقتلا في الأرض كلها، حيث لا مكان في مأمن من شرهم، لأنهم طامعون بخيرات الأرض ومجدها الزائل، ناسين أن الأهم هو خلاص نفوسهم وربح أكاليل المجد الأبدي". 

وتابع عودة :" السباق إلى التسلح بما يميت الجسد أصبح هدفا ضروريا، في مقابل السباق إلى التوبة والتسلح بسلاح الله الكامل من أجل الثبات ضد مكائد إبليس (أف 6: 11)"، معتبرا أنه "لم يعد هناك احترام لقدسية الحياة ولكرامة الإنسان ولا لأرض مقدسة". 

وقال المطران عودة : "يشنون الحروب المدمرة ولا يحيدون النساء والأطفال والمعابد والمستشفيات. لقد تخلى معظم حكام العالم عن إنسانيتهم وصموا آذانهم عن صراخ الأطفال وأنين الأمهات، ولا يصغون لصراخ الضمير. أسابيع مرت ولم نر نية لوقف القتال وحماية المدنيين الأبرياء الذين يقتلون وكأنهم ليسوا على صورة الله ومثاله ولهم الحق في حياة كريمة. إن لم ينظر العالم بعين العدل لن يكون سلام ولا استقرار لأن الحكم المبني على الظلم لا يدوم".

أخبار لبنان

انتقد

الحروب

المدمرة

تحييد

النساء

والأطفال

والمعابد

والمستشفيات

LBCI التالي
وزارة الصحة تدين تعرض سيارتي إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية لقصف صاروخي أثناء أداء مهمتها الإنسانية
ينشط بترويج المخدرات في المشرفية وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-13

لقاء جمع وزير الخارجية الايراني بالمقداد ... عبد اللهيان: نحذر مثيري الحروب ضد النساء والأطفال في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-02

بلينكن: ليس من مصلحة أي طرف أن يكون هناك أي تصعيد وسنبحث في إسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية النساء والأطفال في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-22

الصحة الفلسطينية: 70% من ضحايا الغارات الإسرائيلية من النساء والأطفال وكبار السن

LBCI
أخبار دولية
2023-08-29

مقتل 39 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال بجنوب دارفور جراء قصف طال مساكن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:34

ميقاتي التقى العاهل الاردني: لتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع

LBCI
أخبار لبنان
05:50

وزارة الصحة تدين تعرض سيارتي إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية لقصف صاروخي أثناء أداء مهمتها الإنسانية

LBCI
أمن وقضاء
05:43

ينشط بترويج المخدرات في المشرفية وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود

LBCI
أخبار لبنان
04:48

الراعي: آن الاوان لإعطاء الفلسطينيين حقهم ومن المعيب أن نسمع كلامًا عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...

LBCI
فنّ
2023-11-03

نادين الراسي تسامح شقيقها بعدما أبرحها ضرباً: يد الأخ أفضل بالضرب!

LBCI
خبر كاذب
2023-10-08

ما صحة صدور تعليمات لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بإخلاء مواقعها؟

LBCI
صحف اليوم
2023-10-04

هل يتريّث لودريان؟ (اللواء)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:36

العناني للـLBCI: أي محاولة تهجير من غزة أو الضفة الغربية ستُعتبر بمثابة إعلان حالة حرب

LBCI
أخبار دولية
04:25

رشدي للـLBCI: اجتماع الجامعة العربية الاسبوع المقبل محطة مهمة في الحملة الدبلوماسية بشأن غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ماذا حملت مشاهد اليوم التاسع والعشرين من الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بعض الاطفال الضحايا نجا من القصف… لكن ليس كليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ماذا تقول مديرة مكتب العربية في واشنطن عن مرحلة ما بعد حرب غزة وخطاب نصرالله؟

LBCI
أخبار لبنان
13:34

شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:11

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صوراً لغزة من الفضاء... ويُعلّق بكلماتٍ مؤثرة! (صور)

LBCI
منوعات
15:49

بولا يعقوبيان تتحدث عن زواجها الثاني: "مثل روميو وجولييت"... وصُور زفافها تُعرض للمرة الأولى في "المجهول"! (صور)

LBCI
خبر عاجل
13:38

القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي

LBCI
خبر عاجل
02:49

إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا بعد تعرضه لقصف اسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
12:34

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قوية وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه وجاهزون للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة

LBCI
خبر عاجل
12:27

وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك

LBCI
خبر عاجل
11:50

إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية بإتجاه مستعمرة نهاريا إعترضتهما القبة الحديدية فوق رأس الناقورة

LBCI
أخبار دولية
11:34

صور لاقمار صناعية التقطت في 30 تشرين الاول لشمال قطاع غزة... اليكم ما أظهرته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More