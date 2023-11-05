وزارة الصحة تدين تعرض سيارتي إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية لقصف صاروخي أثناء أداء مهمتها الإنسانية

وزارة الصحة تدين تعرض سيارتي إسعاف لكشافة الرسالة الإسلامية لقصف صاروخي أثناء أداء مهمتها الإنسانية

دانت وزارة الصحة العامة اللبنانية تعرض سيارتي إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية لقصف صاروخي أثناء أداء مهمتها الإنسانية في إسعاف جرحى العدوان الحالي في جنوب لبنان.



ورأت أن "هذا الإعتداء الجبان مدان ومرفوض، وهذا العمل الهمجي لا يمثل فقط إنتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية بل يعد أيضًا إستهتارًا بأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق."



وإذ استنكرت وزارة الصحة العامة ودانت هذا الإعتداء بأشد العبارات، ذكرت كل الأطراف والجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة ومنها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بواجباتها وبضرورة تحمل مسؤولياتها لضمان حماية العاملين في المجال الصحي والمنشآت الصحية.



وأشارت إلى أن "الهجمات المتكررة على الطواقم الطبية والمرافق الصحية تعد إنتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف والتي تنص على حماية واحترام العاملين في المجال الصحي وتوفير الأمان لهم خلال النزاعات المسلحة."



ودعت المجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات الفورية والحازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال ولمحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية الكاملة للطواقم الطبية التي تسعى جاهدة لإنقاذ الأرواح في ظروف بالغة الصعوبة.



ولن تتوانى وزارة الصحة عن تأدية واجبها الإنساني والوطني، وستستمر في رفع الصوت عاليًا للدفاع عن حقوق مواطنيها وحماية مقدمي الخدمات الصحية، مستمدة الثبات من مبادئ العدالة والقانون الدولي.



وشددت على أنه "لقد حان الوقت لكي تقف الإنسانية معًا ضد كل من يحاول تقويض القواعد التي تحمي الأكثر ضعفًا بيننا، ولكي ترتقي الأفعال الدولية لمستوى الإلتزامات المعلنة."