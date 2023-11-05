ميقاتي التقى العاهل الاردني: لتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع

أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم، مشددا على "دعم الأردن لجهود اللبنانيين في تعزيز استقرارهم".



وكان اللقاء جرى في الاردن بحضور ولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



وتم التشديد خلال اللقاء على "أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع".



وأشاد الرئيس ميقاتي من جانبه، بجهود الأردن، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار.