ميقاتي: هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وسنقدم شكوى عاجلة ضد العدو الاسرائيلي الى مجلس الامن

ميقاتي: هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وسنقدم شكوى عاجلة ضد العدو الاسرائيلي الى مجلس الامن



أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "استهداف العدو الاسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان واستشهاد اربعة اشخاص من بينهم ثلاثة اطفال في الجنوب الليلة وجرح آخرين بنيران المسيّرات جريمة نكراء تضاف الى سجل جرائم الاحتلال".



وشدد ميقاتي في بيان على أن "هذه الجريمة برسم من يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان، وهذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وغزة".



وقال: "هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وايضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الاسرائيلي الى مجلس الامن على خلفيتها".



واكد أن "المطلوب من دول القرار في مجلس الامن العودة الى تطبيق شرعة الامم المتحدة والتحرك للجم الاعتداءات وانقاذ ما تبقى من انسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.رحم الله الشهداء".