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ميقاتي استقبل سفير أوستراليا ووفدا من "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين"

أخبار لبنان
2023-11-06 | 05:10
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ميقاتي استقبل سفير أوستراليا ووفدا من &quot;الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين&quot;
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ميقاتي استقبل سفير أوستراليا ووفدا من "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين"

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير أوستراليا لدى لبنان أندرو بارنز صباح اليوم في السراي، وتم البحث في الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين. 

واستقبل رئيس الحكومة في حضور وزير المهجرين عصام شرف الدين، وفدا من "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين" ضم كلا من: اللواء فضل ضاهر، العميد بسام ياسين، القاضي شكري صادر، ليندا بولس مكاري، أميرة سكر، سامر البستاني وعبدالله ريشا.

ريشا
 
وأعلن الأمين العام للائتلاف عبدالله ريشا، أنه تم البحث في موضوع خطورة وجود النازحين في هذا التوقيت. وقال: "اتفقنا مع ميقاتي على متابعة التواصل وطلبنا وجود ممثل له للتنسيق معنا ولحضور اجتماعات الائتلاف. وجرى الحديث أيضا عن كيفية تفعيل العودة. وأشار الرئيس ميقاتي الى فكرة سيتم بحثها في مجلس الوزراء وتقضي، بعد التشدد في تطبيق القوانين بترحيل السوريين غير المستوفين الشروط والذين لا يملكون الغطاء القانوني إلى مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية وداخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية". 

ليندا المكاري

أما رئيسة الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين ليندا بولس المكاري، فقالت: "نحن في المجتمع المدني اقمنا ائتلافا مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين، ولقد طلبنا اليوم من ميقاتي إعادة تفعيل قوافل العودة التي كانت تعيد النازحين السوريين الى سوريا بإشراف الأمن العام والتي توقفت منذ سنوات. وأكد لنا الرئيس ميقاتي أنه سيعيد تنشيط قوافل العودة، كما طلبت من ميقاتي انشاء خط ساخن للاتصال والتبليغ عن أي جهة لا تقوم بتطبيق القانون على الأجانب".

أخبار لبنان

ميقاتي

أندرو بارنز

الائتلاف الوطني

النازحين السوريين

عبدالله ريشا

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