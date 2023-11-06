بوحبيب إلتقى ريزا وفريغسن: تسليم داتا النازحين للأمن العام خطوة في الإتجاه الصحيح

بوحبيب إلتقى ريزا وفريغسن: تسليم داتا النازحين للأمن العام خطوة في الإتجاه الصحيح



أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريغسن أننا "نتطلع إلى التقدم التقني الحاصل في تسليم المفوضية داتا النازحين للأمن العام كخطوة في الإتجاه الصحيح للتشجيع على عودة النازحين وتعزيز الثقة والتعاون مع المفوضية".



