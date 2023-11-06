الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حب تحت ضوء القمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي: لتحييد لبنان عن حرب غزة وعدم المسّ بقيادة المؤسسة العسكرية حتى إنتخاب رئيس للجمهوريّة

أخبار لبنان
2023-11-06 | 06:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي: لتحييد لبنان عن حرب غزة وعدم المسّ بقيادة المؤسسة العسكرية حتى إنتخاب رئيس للجمهوريّة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الراعي: لتحييد لبنان عن حرب غزة وعدم المسّ بقيادة المؤسسة العسكرية حتى إنتخاب رئيس للجمهوريّة

استنكر البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي بشدّة "الحرب الإبادية والمدمِّرة والتهجيرية" بحقّ الشعب الفلسطيني، معربا عن تضامنه معهم ودافعه عن قضيّتهم ومساندته الحلّ بإنشاء الدولتَين.

وطالب الراعي في خلال إفتتاح دورة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وبحضور السفير البابوي باولو بورجيا والمطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامات، المجتمع الدولي العمل على إيقاف هذه الحرب وما تنطوي عليه من قتل وتدمير وتهجير وتدنيس للأرض التي قدّسها المسيح الفادي بأقدامه وغسلها بدمه المُراق على الصليب.

ودعا المسؤولين في الدولة اللبنانية الى العمل على تحييد لبنان عن ويلات هذه الحرب المدمِّرة، وعلى القيام بدوره السياسي والديبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية، وذلك في التمسّك بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي يأمر إسرائيل وحزب الله بالوقف الفوري لكل الهجمات والعمليات العسكريّة من الجانبين.

وقال: "إنّنا ندينُ بشدّة المجزرة البشعة التي طالت أطفالاً أبرياء، من طلاّب مدارسنا الكاثوليكية، في مدرسة راهبات القلبَين الأقدسيَن في عين إبل، وإننا نقف الى جانب أهالي الطلاّب الضحايا ورفاقهم في المدرسة، والى جانب إدارة المدرسة ورهبانية القلبَين الأقدسَين".

ولفت الراعي الى أنه "نلتقي فيما لبنان يعاني من أزمة سياسية حادّة حرمته من رئيس منذ سنة، من دون أيّ مبرّر، ولكنّنا نعرف السبب، وهو مخالفة متعمِّدة للدستور. ويا ليتنا نعرف لماذا؟ بل نعرف واحدة وهي أنّ أوصال الدولة تتفكّك، والأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية تتفاقم، وشعبنا يفتقر، وخيرة قوانا الحيّة تهاجر، وعدد النازحين السوريّين يتزايد يومًا بعد يوم بالوافدين وبالمولودين، حتى باتوا يعدّون حاليًّا مليونًا ونصف المليون، والعدد يتزايد كلّ يوم على حساب اللبنانيّين ولقمة عيشهم وأمنهم واقتصادهم وثقافتهم".

وأشار الى أن أمام هذا العبء الثقيل وهذا الخطر نطالب الأسرة الدولية بمساعدتهم على أرض سوريا لا في لبنان ليتمكّنوا من استعادة حياتهم في وطنهم وعلى أرضه. فيحافظوا عليها وعلى ثرواتها، ويواصلوا كتابة تاريخهم عليها.

وأكّد أن لبنان يتبنّى ميثاق العيش المشترك، ويجعله شرطًا لشرعية السلطة السياسية، بحيث إذا ناقضته السلطة، فقدت شرعيّتها (مقدمة الدستوري)"، لافتا الى أنه على أساس هذا الميثاق كانت صيغة الحكم في لبنان بالمشاركة المتساوية والمتوازية بين المسيحيين والمسلمين في الحكم والإدارة، لا بالمحاصصة بين الأحزاب والكتل، ولا بالتمسّك بهذه الوزارة أو تلك للطائفة أو للمذهب. فهذا انتهاك لجوهر الميثاق الوطني".

وشدّد الراعي على أنه "لا نستطيع القبول بإحجام المجلس النيابي عن القيام بواجبه الوطني الأساسي وهو انتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو فوق كلّ اعتبار وكلّ شخص. أمام مصلحة الوطن، أرضًا وشعبًا ومؤسسات، تتبخّر جميع المصالح والاعتبارات، وما عدا ذلك مخالفة جسيمة للدستور".

واعتبر أن الأمل يبقى في الجيش اللبنانيّ المؤتمن مع القوّات الدوليّة على الأمن في الجنوب والحدود وسائر المناطق اللبنانيّة، مشددا على أنه من أجل الإستقرار في البلاد، يجب تحصين الجيش والوقوف إلى جانبه وعدم المسّ بقيادته حتى إنتخاب رئيس للجمهوريّة، فالمؤسّسة العسكريّة اليوم هي أمام استحقاق مصيريّ يهدّد أمن البلاد. وليس من مصلحة الدولة اليوم إجراء أي تعديلات في القيادة، بل المطلوب بإلحاح انتخاب رئيس للجمهوريّة، فتسلم جميع المؤسّسات".
 

أخبار لبنان

الراعي

لبنان

غزة

المؤسسة العسكرية

LBCI التالي
لقاء سيدة الجبل: لمناقشة دور "حزب الله" في الحرب وانتخاب رئيس للجمهورية فورًا
بوحبيب إلتقى ريزا وفريغسن: تسليم داتا النازحين للأمن العام خطوة في الإتجاه الصحيح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:07

كتائب القسام - لبنان تتبنى قصف نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا ردا على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة

LBCI
منوعات
01:44

"البلد كله لنا بما في ذلك غزة ولبنان"... ضابط إسرائيلي يشعل موجة غضب وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
13:20

بري: ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-05

الراعي: آن الاوان لإعطاء الفلسطينيين حقهم ومن المعيب أن نسمع كلامًا عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
10:41

توقيف عصابة نفّذت أكثر من 30 عملية سرقة سيارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:17

كتائب القسام تعلن اطلاق 16 صاروخاً من لبنان باتجاه إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
09:16

كنعان بعد لجنة المال: لن نستسلم أمام العراقيل والمعوقات والعشوائية

LBCI
أخبار لبنان
09:06

لجنة مراقبة هيئات الضمان: المصدر الوحيد الصالح للإرتكاز عليه لناحية المعلومات هو موقعنا الرسمي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:08

"هل قتلتَ اليوم فلسطينيًا؟"... حملة لمقاطعة المنتجات الغربية تجتاح الدول العربية!

LBCI
فنّ
2023-11-04

فادي إبراهيم بحاجة فوراً الى دم من فئة B+

LBCI
منوعات
2023-11-04

العثور على جثة امرأة مفقودة في مرآب مطار... قتلها حبيبها ثم صعد إلى الطائرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مواقف رسمية من تصريح الوزير الاسرائيلي وحملة استنكار على وسائل التواصل الاجتماعي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:09

السوداني التقى الرئيس الإيراني... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار دولية
17:12

سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة يكشف عن سبب عدم التوصل لبيان مشترك عقب لقاء بلينكن وعباس

LBCI
أخبار دولية
14:57

بلينكن: الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق "غير مقبولة على الإطلاق"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

تألق مستمر لفريق بوسطن وخيبة أمل جديدة لفينيكس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

البايرن يصالح جماهيره ويحسم كلاسيكو المانيا برباعية امام خصمه دورتموند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

من اي بلدان تستورد اسرائيل حاجتها من النفط؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مجزرة جديدة ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

فيديوهات اليوم الثلاثين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العالم يتحرّك نصرةً لغزة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
13:21

تفاصيل استشهاد 4 اشخاص بينهم أطفال باستهداف اسرائيل لسيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا...

LBCI
خبر عاجل
2023-11-05

استشهاد 3 اشخاص في عملية استهداف اسرائيل لسيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة في بلدة عيناتا من خلال طائرة مسيرة

LBCI
فنّ
04:54

ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة

LBCI
خبر كاذب
14:46

ما صحة وقف التدريس في كل المؤسسات التربوية غدا؟

LBCI
خبر عاجل
01:20

الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤول الأمن الخاص في حركة حماس جمال موسى في غارة جوية في غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:25

الصحافي سمير... يروي ما حدث اثر استشهاد شقيقته واحفادها

LBCI
منوعات
01:44

"البلد كله لنا بما في ذلك غزة ولبنان"... ضابط إسرائيلي يشعل موجة غضب وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:23

طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More