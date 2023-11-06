بو صعب من عين التينة: اذا وقعت الحرب في لبنان فأصبح واضحاً من هو المعتدي

ناقش رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب "التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان خصوصا الإعتداءات الإسرائيلية الذي تعودنا على همجيته وعملياته الإرهابية بحق المواطنين وبحق الأطفال والنساء والأبرياء".



واعتبر بو صعب أن "ما حصل بالأمس وذهب ضحيته ثلاثة أطفال وجدتهم وإصابة والدتهم ، وسبقه صباحاً الإعتداء الذي طال كشافة الرسالة هي من الامور التي تعودنا عليها من الإجرام الذي يعتمده العدو الاسرائيلي وطبعا هذه يأتي بعد الاعتداءات على الاطفال والنساء في قطاع غزة وهذا يحمل مسؤولية توسيع الحرب وتوسيع نطاقها اولاً وآخراً للعدو الإسرائيلي" .



وتابع بو صعب بالقول :" الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يعرقل وقف إطلاق النار في غزة"، معتبرا أن" كل شريك في عرقلة وقف اطلاق النار هو شريك في التمادي الذي يقوم به العدو الإسرائيلي والإعتداءات التي يقوم بها سواء في لبنان أو في قطاع غزة".

ورأى أن "اذا وقعت الحرب فأصبح واضحاً من هو المعتدي وهذا ما يؤدي من أجل ان يكون هناك إجماع وطني لبناني لمواجهة العدو الإسرائيلي".