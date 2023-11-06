بو حبيب عن قتل اطفال ومدنيين في جنوب لبنان: جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة اسرائيل

بعد تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي حول جريمة قتل اسرائيل لاطفال ومدنيين في جنوب لبنان، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله "أنها جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة اسرائيل بإستهداف العائلات والاطفال والمسعفين والصحافيين عمدا".