لجنة مراقبة هيئات الضمان: المصدر الوحيد الصالح للإرتكاز عليه لناحية المعلومات هو موقعنا الرسمي

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، بيانا حول ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية والمجلات المتخصصة في المجال الإقتصادي "جداول أرقام وتصنيفات متعلقة بشركات التأمين العاملة في لبنان".



وجاء في البيان:



"بناء "لجداول أرقام منسوبة الى لجنة مراقبة هيئات الضمان"، تؤكد لجنة مراقبة هيئات الضمان في هذا السياق انها لم توزع هذه الارقام وأنها غير صادرة عنها ويتحمل مسؤوليتها موزعها. وتلفت النظر في هذا المجال، الى أن المصدر الوحيد الصالح للإرتكاز عليه لناحية تلك المعلومات هو الموقع الرسمي للجنة مراقبة هيئات الضمان".



وأضاف البيان: "كما تحذر اللجنة من "ان التمادي في نشر هذه المعلومات سيدفعها الى إتخاذ الخطوات القانونية المناسبة في هذا المجال لحماية قطاع التأمين في لبنان"".