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كنعان بعد لجنة المال: لن نستسلم أمام العراقيل والمعوقات والعشوائية

أخبار لبنان
2023-11-06 | 09:16
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كنعان بعد لجنة المال: لن نستسلم أمام العراقيل والمعوقات والعشوائية
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كنعان بعد لجنة المال: لن نستسلم أمام العراقيل والمعوقات والعشوائية

ألغت لجنة المال والموازنة عددا من المواد "المحشورة حشرا" في موازنة 2024، في خلال جلسة عقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت فيها درس فيها الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية.

وبدأت اللجنة بمناقشة المواد المتعلقة برسم الطابع المالي وضريبة الدخل، على ان تستأنف اجتماعاتها الأربعاء المقبل في حضور عدد من الوزراء لبت اقتراحاتهم المتعلقة بزيادة بعض الرسوم المستحدثة، والتي كانت اللجنة قد علقتها.

واستهلت الجلسة بدقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الجنوب، لاسيما الأطفال الذين سقطوا بالأمس على طريق عيناثا.
 
وأكّد كنعان بعد الاجتماع، أنه "نلتزم الأصول بمناقشة الموازنة خصوصا أنها تتضمن بعض المواد الخارجة كليا عن مفهومها ونطاقها، لذلك نقوم بمراجعتها بندا بندا كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العامة آخذين في الاعتبار الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة السياسية والمالية الصعبة من تاريخ لبنان".
 
وشدّد على أنه "لن نستسلم للمعوقات والعراقيل التي تواجهنا نظرا لأهمية دور مجلس النواب في مراقبة وتصحيح انحرافات السلطة التنفيذية في أهم عمل تقوم به أي دولة ألا وهو الموازنة العامة فكيف بالحري في وضعنا الحالي وما نكتشفه يوميا من عشوائية في هذا المشروع؟".

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