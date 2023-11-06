كتائب القسام تعلن اطلاق 16 صاروخاً من لبنان باتجاه إسرائيل

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 16 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل وجنوب مدينة حيفا.



وقالت في بيان، إن "كتائب القسام - لبنان قصفت مغتصبة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة، بـ16 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة".