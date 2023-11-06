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جعجع دان استهداف السيارة المدنية في الجنوب: الحروب ليست بالخطابات والإطلالات
أخبار لبنان
2023-11-06 | 12:56
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جعجع دان استهداف السيارة المدنية في الجنوب: الحروب ليست بالخطابات والإطلالات
دان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استهداف السيارة المدنية في جنوب لبنان ووصفها بأنها "جريمة بشعة إلى أبعد الحدود"، لكنه لم يرَ أن معادلة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله "مدني مقابل مدني" تصح، قائلاً: "قُل لي في البدء ما هو توازن القوى".
ولفت جعجع في حديث خاص إلى "القدس العربي" الى أنه نرى كيف تتدحرج الامور شيئاً فشيئاً، والقصة ليست بالخطابات والمعادلات النظرية".
وقال تعليقاً على الاطلالة المرتقبة للأمين العام حزب الله السبت المقبل: "كأن هذه الحرب باتت حرب اطلالات!؟"، معتبراً أن "ليس هكذا تُخاض الحروب، بل الحرب الفعلية هي حرب موازين قوى محضرة سلفاً وحرب تُخاض بالتفاهم مع الآخرين كل الآخرين وليس أن يأتيك أحد ويُنزلك بحرب طويلة عريضة ويجبرك على الدخول فيها بمعرفتك أو بغير معرفتك واذا لديك مقوماتها أو لا".
وفي موضوع قيادة الجيش، أيّد جعجع موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، منتقداً "حسابات جبران باسيل الصغيرة جداً من اجل ازاحة مرشح رئاسي محتمل من طريقه"، سائلاً: "ألا يعرف باسيل أن الأفضل للجيش ولوضعية البلد حالياً أن يبقى العماد جوزف عون قائداً للجيش؟ وهل التغيير في قيادة الجيش مناسب الآن؟".
ولفت إلى "أن التلاقي بين باسيل وفرنجية رئاسياً يعود لهما ولكن لا أعتقد أبداً لأنهما هنا يكونان يختلفان على رئاسة يريدها الاثنان لكل واحد منهما مباشرة أو مداورة".
ولم يستبعد التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول عقد جلسة تشريعية، رغم أنه عتبر أن" أجوبته الاولية غير منطقية".
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