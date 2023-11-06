خليل حلو: قرار الحرب يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية ونصرالله شريك في هذه الدولة



حذّر العميد المتقاعد خليل حلو من أنّ خطر توسع الحرب في غزة موجود إذ إنّ "المعطيات الميدانية غير مطمئنة."



ودعا، عبر برنامج عشرين 30، إلى التنبه خصوصاً وان "أكثرية الحروب تقع من دون رغبة أي فريق."



ورأى حلو في هذا الاطار وجود تنسيق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بطريقة مباشرة.



واعتبر حلو انه في حال توسّع الحرب، فإن "حزب الله" سيخسر موقعه الإستراتيجيّ.



واستغرب عدم تطرّق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير الى سوريا ودورها، في الحرب.



وجدّد التأكيد على وجوب أنّ يكون قرار الحرب والسلم يجب ، في يد الدولة اللبنانية وعلى ان السيد نصرالله شريك، في هذه الدولة.



