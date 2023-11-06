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قاسم قصير: "حزب الله" وضع استراتيجية محددة للحرب وهذه هي القواعد التي تقوم عليها
أخبار لبنان
2023-11-06 | 15:44
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قاسم قصير: "حزب الله" وضع استراتيجية محددة للحرب وهذه هي القواعد التي تقوم عليها
اعتبر الكاتب السياسيّ قاسم قصير إلى أنّ "حزب الله" وضع استراتيجية محددة، منذ اللحظة الأولى، لاندلاع الحرب وهي تقوم على ثلاث قواعد: الأولى أن يشارك الحزب، في الحرب، والثانية أن يتم التدرج وفق التصاعد الميدانيّ والثالثة منع سقوط المقاومة، في غزة.
ورأى، عبر برنامج 2030، أنّ ما يقوم به "حزب الله" هو لحماية لبنان، أي "أنّ هدف إسرائيل إلغاء لبنان والحزب ممانع لها."
وقال: "مصر والأردن خائفون من تهجير أهل القطاع إلى سيناء ما يجعل مواقفهما تُجاه إسرائيل تتغيّر."
ورجّح قصير وجود تنسيق بين حزب الله من جهة وحركة "حماس" والجهاد الإسلاميّ من جهة ثانية.
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