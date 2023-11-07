الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مذكرتان لكركي عن تقديمات الصندوق للمضمونين الاختياريين وطلاب اللبنانية
أخبار لبنان
2023-11-07 | 04:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مذكرتان لكركي عن تقديمات الصندوق للمضمونين الاختياريين وطلاب اللبنانية
اعتبرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان انه:
"نظرًا للظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد من أزمات صحيّة واجتماعية واقتصادية، وانتشار "وباء كورونا" ، والاضرابات التي دعت إليها نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخلّف كثر من المضمونين الاختياريين عن تسديد اشتراكاتهم لأكثر من سنة بسبب عدم انتظام الدوام والمواعيد. هذا الوضع الاستثنائي أدّى بحكم نظام المضمونين الاختياريين الى خسارة هؤلاء حقّهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق.
وعليه، وبناءً على قرار مجلس الادارة الرقم ١٢٤٦ تاريخ 13/9/2023 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار الرقم 96/1 تاريخ 10/10/2023،
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 6/11/2023 حملت الرقم 725 قضى بموجبها بالسماح للمضمونين الاختياريين الذين لم يتمكنوا من تسديد اشتراكاتهم بالاستمرار من الاستفادة من تقديمات الصندوق أي إلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الاختياريين عن الفترة الممتدّة من 1/3/2020 ولغاية 31/10/2023 شرط تسديد كامل الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الانقطاع ولغاية آخر مدّة استحقاق أي من تاريخ الترك الحكمي لغاية 31/10/2023 (آخر مدّة استحقاق)، خلال مهلة أقصاها 31/1/2024، ولا يتوجب عليهم اي غرامات او زيادات تأخير اعتباراً من 1/3/2020 ولغاية 31/10/2023.
أمّا في ما خصّ طلّاب الجامعة اللبنانية، وبناءً على قرار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الرقم 1946 تاريخ 1 تشرين الثاني 2023، فقد أصدر كركي مذكرة بتاريخ 6/11/2023 حملت الرقم 54 قضى بموجبها قبول تمديد جميع افادات التسجيل والمتابعة الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2022-2023 وبصورة استثنائية، لغاية 31/12/2023 وبالتالي استمرارية استفادة الطلّاب المضمونين الذين يتابعون دراستهم من التقديمات الصحيّة، سواء بصورة شخصية أو على عاتق ذويهم (أهاليهم) لغاية 31/12/2023.
هذه الاجراءات من شأنها ضمان حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة وبخاصّة أن المدير العام يسعى بكل الامكانيّات المتاحة الى زيادة قيمة التقديمات الصحيّة والاجتماعية لتعود الى ما كانت عليه سابقاً وليعاود الضمان لعب دوره الأساس كصمام للأمان الصحّي لثلث الشعب اللبناني".
أخبار لبنان
لكركي
تقديمات
الصندوق
للمضمونين
الاختياريين
وطلاب
اللبنانية
التالي
غابة أرز جامعة الروح القدس في أعالي صنين... لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخضارا للبنان
الرابطة المارونية: لتحييد ملف الجيش وقيادته عن التجاذبات والخلافات السياسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-09-11
كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل الحكومي يقدمان تغطية إستشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات للمضمونين
أخبار لبنان
2023-09-11
كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل الحكومي يقدمان تغطية إستشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات للمضمونين
0
أخبار لبنان
15:39
خليل حلو: قرار الحرب يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية ونصرالله شريك في هذه الدولة
أخبار لبنان
15:39
خليل حلو: قرار الحرب يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية ونصرالله شريك في هذه الدولة
0
آخر الأخبار
15:32
خليل حلو لـ2030: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية وإنّ نصرالله شريك في هذه الدولة
آخر الأخبار
15:32
خليل حلو لـ2030: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية وإنّ نصرالله شريك في هذه الدولة
0
آخر الأخبار
2023-11-05
الجيش الإسرائيلي: إعترضنا وأسقطنا مسيرة فوق عمق الأراضي اللبنانية كانت تتجه نحو إسرائيل
آخر الأخبار
2023-11-05
الجيش الإسرائيلي: إعترضنا وأسقطنا مسيرة فوق عمق الأراضي اللبنانية كانت تتجه نحو إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
04:45
غابة أرز جامعة الروح القدس في أعالي صنين... لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخضارا للبنان
منوعات
04:45
غابة أرز جامعة الروح القدس في أعالي صنين... لبناء مستقبل أكثر إشراقا وخضارا للبنان
0
أخبار لبنان
03:20
الرابطة المارونية: لتحييد ملف الجيش وقيادته عن التجاذبات والخلافات السياسية
أخبار لبنان
03:20
الرابطة المارونية: لتحييد ملف الجيش وقيادته عن التجاذبات والخلافات السياسية
0
أمن وقضاء
02:56
نفّذ عددا من عمليات السرقة والنشل... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
02:56
نفّذ عددا من عمليات السرقة والنشل... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
0
امن وقضاء
02:18
سحب جثماني شهيدين للمقاومة الإسلامية من جبل بلاط
امن وقضاء
02:18
سحب جثماني شهيدين للمقاومة الإسلامية من جبل بلاط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-10-27
"بدي شوف إبني عم يتخرج"... مريضة سرطان الثدي لارا فخرالدين تروي قصة رحلتها مع المرض!
اخبار البرامج
2023-10-27
"بدي شوف إبني عم يتخرج"... مريضة سرطان الثدي لارا فخرالدين تروي قصة رحلتها مع المرض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلاح الجو الاردني ينفذ انزالا انسانيا في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلاح الجو الاردني ينفذ انزالا انسانيا في غزة
0
اخبار البرامج
2023-10-27
في الحلقة الخاصة بالتوعية حول المرض... أسمهان يزبك تتحدث عن الصعوبات التي واجهتها كمريضة سرطان ثدي! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-10-27
في الحلقة الخاصة بالتوعية حول المرض... أسمهان يزبك تتحدث عن الصعوبات التي واجهتها كمريضة سرطان ثدي! (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-10-27
تزامناً مع شهر التوعية حول سرطان الثدي... إضاءة مبنى الـLBCI ومتحف سرسق باللون الوردي! (صور)
اخبار البرامج
2023-10-27
تزامناً مع شهر التوعية حول سرطان الثدي... إضاءة مبنى الـLBCI ومتحف سرسق باللون الوردي! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:01
غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة
أخبار دولية
15:01
غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين العرب واسرائيل وانتخابات 2024... الولايات المتحدة في مأزق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
العراق يرسل رسالة اميركية الى ايران .. فما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
معادلة مدني في مقابل مدني في ميزان الحزب وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨
تقارير نشرة الاخبار
13:35
العودة إلى فلسطين قرار وليست خيارًا... خاصة لفلسطيني الـ٤٨
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:12
وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!
منوعات
15:12
وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!
2
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
3
أخبار لبنان
08:23
طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية
أخبار لبنان
08:23
طيران "الشرق الأوسط": تسيير رحلات اضافية صباحية الى الرياض وجدة في السعودية
4
منوعات
10:16
جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)
منوعات
10:16
جرّتها على الأرض وسحبتها من شعرها... مراهقة تتعرض للضرب على يد امرأة في مطعم شهير! (صور)
5
خبر عاجل
10:07
كتائب القسام - لبنان تتبنى قصف نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا ردا على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة
خبر عاجل
10:07
كتائب القسام - لبنان تتبنى قصف نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا ردا على المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة
6
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
7
خبر عاجل
09:46
استهداف موقعي المالكية وتلة الراهب بصواريخ وقذائف والجيش الاسرائيلي يردّ بالقصف على أحراج عيترون ومارون الراس وبيت ليف ومروحين ورمية
خبر عاجل
09:46
استهداف موقعي المالكية وتلة الراهب بصواريخ وقذائف والجيش الاسرائيلي يردّ بالقصف على أحراج عيترون ومارون الراس وبيت ليف ومروحين ورمية
8
آخر الأخبار
07:15
توقيف مطلوب قام بعدة جرائم احتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
آخر الأخبار
07:15
توقيف مطلوب قام بعدة جرائم احتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More