مذكرتان لكركي عن تقديمات الصندوق للمضمونين الاختياريين وطلاب اللبنانية

اعتبرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان انه:"نظرًا للظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد من أزمات صحيّة واجتماعية واقتصادية، وانتشار "وباء كورونا" ، والاضرابات التي دعت إليها نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخلّف كثر من المضمونين الاختياريين عن تسديد اشتراكاتهم لأكثر من سنة بسبب عدم انتظام الدوام والمواعيد. هذا الوضع الاستثنائي أدّى بحكم نظام المضمونين الاختياريين الى خسارة هؤلاء حقّهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق.وعليه، وبناءً على قرار مجلس الادارة الرقم ١٢٤٦ تاريخ 13/9/2023 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار الرقم 96/1 تاريخ 10/10/2023،أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 6/11/2023 حملت الرقم 725 قضى بموجبها بالسماح للمضمونين الاختياريين الذين لم يتمكنوا من تسديد اشتراكاتهم بالاستمرار من الاستفادة من تقديمات الصندوق أي إلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الاختياريين عن الفترة الممتدّة من 1/3/2020 ولغاية 31/10/2023 شرط تسديد كامل الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الانقطاع ولغاية آخر مدّة استحقاق أي من تاريخ الترك الحكمي لغاية 31/10/2023 (آخر مدّة استحقاق)، خلال مهلة أقصاها 31/1/2024، ولا يتوجب عليهم اي غرامات او زيادات تأخير اعتباراً من 1/3/2020 ولغاية 31/10/2023.أمّا في ما خصّ طلّاب الجامعة اللبنانية، وبناءً على قرار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الرقم 1946 تاريخ 1 تشرين الثاني 2023، فقد أصدر كركي مذكرة بتاريخ 6/11/2023 حملت الرقم 54 قضى بموجبها قبول تمديد جميع افادات التسجيل والمتابعة الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2022-2023 وبصورة استثنائية، لغاية 31/12/2023 وبالتالي استمرارية استفادة الطلّاب المضمونين الذين يتابعون دراستهم من التقديمات الصحيّة، سواء بصورة شخصية أو على عاتق ذويهم (أهاليهم) لغاية 31/12/2023.هذه الاجراءات من شأنها ضمان حق المضمونين برعاية صحيّة لائقة وبخاصّة أن المدير العام يسعى بكل الامكانيّات المتاحة الى زيادة قيمة التقديمات الصحيّة والاجتماعية لتعود الى ما كانت عليه سابقاً وليعاود الضمان لعب دوره الأساس كصمام للأمان الصحّي لثلث الشعب اللبناني".