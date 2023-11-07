الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت رسالة الى "صناع القرار"

أخبار لبنان
2023-11-07 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت رسالة الى &quot;صناع القرار&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت رسالة الى "صناع القرار"

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء انه "بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وإعداده، وبعد اطلاع السادة الوزراء وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، صدر البيان الاتي: 

البراءة تذبح في فلسطين: 
رسالة إلى صناع القرار في العالم، في عالم غيبت ضمائره اللامبالاة وعراه الصمت المطبق، ها نحن شهود على إبادة مروعة وتطهير عرقي في فلسطين لم يسبق لهما مثيل في العصر الحديث. 
 
ان صمت مراكز القوى في العالم لشدة أذيته يصم الآذان. كيف يمكن لأي عقل بشري أن يتفهم الرعب أو يستوعب الوحشية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في غزة وفي لبنان؟ إن الصور الصادمة التي تنقل من هذه البقعة المتروكة من العالم تدمي القلوب وتشكل انتهاكا صارخا لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية. ومع ذلك كله يغلق صناع القرار في العالم أعينهم كما لو أن هذه الصور هي مجرد سراب. 
 
ما يحدث في غزة يجعلنا نتساءل: هل من ذرة إنسانية متبقية في هذا العالم؟ أي رمز للبراءة أسمى من الأطفال، وأي وحشية هي تلك التي تمارس ضدهم وتتجاوز كل تصور أو خيال؟ ما الذي ينتظره هذا العالم كي لا يبقى مكتوف الأيدي؟ أي مزيد من البشاعة والإجرام يتوقع بعد كي يعير ما يحدث أدنى اهتمام؟ هؤلاء الأطفال ليسوا ضحايا أفعالهم، بل ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا في فلسطين. 
 
هذا العالم الذي يذرف دموعه السخية وينتحب عند فقدان حياة بريئة واحدة في أي مكان من العالم، كيف لا تحركه مجازر غزة، وكيف تمر دون أن تجد الاستنكار الصارخ والتفاعل الإنساني اللذين تستحق؟ لطالما حملت بعض الدول راية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولطالما ملأت شعارات المساواة في الحقوق الطنانة المنابر الدولية، ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فهناك فقط يكون انتهاك حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية مجرّد وجهة نظر.

 إن الازدواجية في المعايير وفقدان القيم الإنسانية تشكلان فضيحة أخلاقية كبيرة وانتهاكا لكرامة الإنسان. ولكن يبدو أن الإنسانية وصلت الى مستوى يجعل التعامل مع هذه الجرائم بهذه الخفة واللامبالاة أمرا عاديا.

العالم اليوم مدعو إلى حماية أطفال فلسطين والدفاع عن الأرواح البريئة. الرحمة في قلوب المتحكمين بمصير العالم تمتحن، ضمائر صانعي القرار على المحك. إن لم توقظ الصور الصادمة القادمة من غزة الرحمة في القلوب والضمائر في الأنفس، فمن سيفعل ذلك؟ 
 
هؤلاء القادة القادرون على وقف هذه المذابح، ولكن يؤثرون العكس، كيف يمضوا في حياتهم وكأن شيئا لم يكن؟ لقد وصفت غزة من قبل بأنها سجن كبير مفتوح، ولكنها تحولت اليوم إلى مقبرة جماعية مفتوحة، وهذا يمثل دليلا قاطعا على عمق الدرك الذي وصلت إليه العاطفة الإنسانية. بأي كلمات يمكن أن تواسى الأمهات الثكلى اللواتي يلملمن أشلاء أطفالهن؟ أي عزاء يستطيع العالم أن يقدمه إلى أطفال ورضع فقدوا أمهاتهم وآباءهم وتركوا لمصيرهم في مواجهة الأمواج العاتية من دون سترة نجاة؟ 

ما يحدث في غزة من إبادة جماعية هو وصمة عار على الضمير الجماعي لهذا العالم.
نناشد صناع القرار في هذا العالم بالقيام بكل ما يلزم من أجل وقف المجازر فورا حفظا لما تبقى من أرواح بريئة وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل إيجاد حل يمنح الفلسطينيين حقوقهم وحاجاتهم الأساسية. العنف والدمار الحاصلان سيولدان المزيد من العنف والدمار. على قادة العالم ومراكز القرار أن يجدوا حلا عادلا للقضية الفلسطينية. إنهما العقل والعاطفة يصرخان ويستنجدان معا، أما آن الأوان لتلبية نداءيهما؟".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

العامة

لمجلس

الوزراء

رسالة

"صناع

القرار"

LBCI التالي
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول الرحلات إلى بغداد
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلات اضافية الى الرياض وجدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-11-02

آلان عون لـ "الانباء الالكترونية": عقد جلسة لمجلس النواب ببند واحد رهن القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-09

"لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني رفع الاحتلال الايراني عن لبنان" : مطالبة ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء فورا

LBCI
أخبار سياسية
2023-09-07

"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟

LBCI
صحف اليوم
2023-09-03

الامانة العامة لمجلس الوزراء فرملت التحضيرات الجارية لجلستي مجلس الوزراء لهذا الاسبوع (الجمهورية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:42

هوكستين من السراي: لمست من خلال محادثاتي ان لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
09:31

الكتائب: الفراغ المرتقب في قيادة الجيش سيدفع "حزب الله" إلى إحكام قبضته

LBCI
أخبار لبنان
08:52

الموفد الأميركي يدعو إلى عودة الهدوء في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:52

مولوي يعلن إعادة فتح النافعة في الدكوانة: عملية تنظيفها من الفساد كانت في محلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:39

تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!

LBCI
فنّ
2023-10-31

نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
منوعات
2023-11-03

بين الاستياء والضحك... ما قام به هذا العريس خلال إلقاء خطاب زفافه فاجأ الحضور ورواد الانترنت: إليكم ما حدث! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-04

عصابة خطرة في قبضة شعبة المعلومات..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:52

مولوي يعلن إعادة فتح النافعة في الدكوانة: عملية تنظيفها من الفساد كانت في محلها

LBCI
أخبار لبنان
06:03

هوكستين في بيروت ويلتقي بري وميقاتي وقائد الجيش... ماذا في جعبته؟

LBCI
امن وقضاء
05:49

فياض من مراسم تشييع الشهيدات في بليدا: المقاومة لن تتساهل وسترد الصاع صاعين

LBCI
أخبار دولية
23:27

نتانياهو: إسرائيل ستتولّى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة بعد الحرب

LBCI
أخبار دولية
15:01

غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:12

وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!

LBCI
منوعات
16:08

قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
13:22

القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة

LBCI
خبر عاجل
09:34

معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
05:05

آموس هوكستين الى بيروت حيث يعقد لقاءات مع كل من الرئيسين بري وميقاتي وآخرين

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
04:27

كارلوس عازار والإقدام على الزواج: خطوة جريئة!

LBCI
حال الطقس
23:47

انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More