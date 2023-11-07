مولوي يعلن إعادة فتح النافعة في الدكوانة: عملية تنظيفها من الفساد كانت في محلها

مولوي يعلن إعادة فتح النافعة في الدكوانة: عملية تنظيفها من الفساد كانت في محلها

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إعادة فتح النافعة في الدكوانة، وذلك بعد أشهر على إقفالها بسبب ملف الفساد القضائي.



وبعد جولة قام بها على الموظفين برفقة المدير العام بالوكالة لهيئة إدارة السير مروان عبود ورئيس مصلحة تسجيل السيارات بالوكالة العقيد خالد يوسف، أكد مولوي أن عملية تنظيف النافعة من الفساد الذي كان مستشريًا في داخلها كانت في محلها والمواطنون اليوم يبدون إرتياحهم خلال إنجاز معاملاتهم.