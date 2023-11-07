الموفد الأميركي يدعو إلى عودة الهدوء في جنوب لبنان

الموفد الأميركي يدعو إلى عودة الهدوء في جنوب لبنان

دعا المبعوث الأميركي آموس هوكستين الثلاثاء إلى عودة الهدوء إلى جنوب لبنان بعد شهر من التصعيد بين لبنان وإسرائيل بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة المحاصر.



وتشهد المنطقة الحدودية تبادلًا للقصف خصوصًا بين حزب الله وإسرائيل غداة شن حركة حماس في السابع من تشرين الأول هجومًا غير مسبوق على إسرائيل التي ترد بقصف مركز على غزة.



وقال هوكستين إثر لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت: "لا تريد الولايات المتحدة أن ترى النزاع في غزة يتصاعد ويتوسع إلى لبنان".



وأضاف في حديث مقتضب للصحافيين: "عودة الهدوء إلى الحدود الجنوبية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، ويفترض أن يكون أهم أولويات لبنان وإسرائيل على حد سواء".