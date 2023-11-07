هوكستين من السراي: لمست من خلال محادثاتي ان لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع في الجنوب

أبلغ الموفد الاميركي أموس هوكستين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنه يزور لبنان موفدا من الرئيس الاميركي جو بايدن لبحث الوضع في جنوب لبنان، وانه لمس من خلال محادثاته ان لبنان واسرائيل لا يرغبان بتصعيد الوضع، وذلك في خلال لقاء جمعهم ظهر اليوم في السراي الحكومية، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والسفيرة الاميركية دوروثي شيا ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي.



ودعا هوكستين كل الاطراف الى "احترام القرار الاممي الرقم 1701 وتنفيذه كاملا".



وأكد مجددا دعم "الجيش لبسط سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها"، مشيراً الى ان "البحث جار حاليا في سبيل التوصل الى هدنة انسانية في غزة، قبل الانتقال الى مراحل الحل الاخرى".