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تعميم صورة موقوفة بجرم احتيال... هل وقعتم ضحيّة أعمالها؟

أخبار لبنان
2023-11-07 | 11:18
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تعميم صورة موقوفة بجرم احتيال... هل وقعتم ضحيّة أعمالها؟
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تعميم صورة موقوفة بجرم احتيال... هل وقعتم ضحيّة أعمالها؟

تمكنت عناصر مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 6-11-2023، من توقيف المدعوة: ف. ح. (مواليد عام 1989، لبنانية)، في بلدة الغسانية / قضاء صيدا، وذلك لإقدامها على عدة عمليات احتيالية، وقد تبيّن انها من أصحاب السوابق ويوجد بحقها بلاغي بحث وتحر بجرائم احتيال.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من الذين وقعوا ضحية أعمالها وتعرفوا إليها، الحضور إلى مركز فصيلة عدلون الكائن في بلدة الصرفند – قرب فرن القلعة، أو الاتصال على الرقم: 441064-07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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