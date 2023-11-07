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ابراهيم عرض مع هوكستين التطورات وسبل تحييد لبنان عن الصراع في غزة

ابراهيم عرض مع هوكستين التطورات وسبل تحييد لبنان عن الصراع في غزة

إلتقى اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت مستشار الرئيس الأميركي آموس هوكستين، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.



وخلال اللقاء، تم عرض المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تحييد لبنان عن الصراع في غزة.

