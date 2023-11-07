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بو صعب استقبل هوكشتين...والأخير يؤكد ضرورة إبعاد الحرب عن لبنان
أخبار لبنان
2023-11-07 | 12:13
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بو صعب استقبل هوكشتين...والأخير يؤكد ضرورة إبعاد الحرب عن لبنان
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس النيابي اموس هوكشتين كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن و ذلك بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والوفد المرافق، وتناول البحث التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الأخيرة على جنوب لبنان وانعكاسات ذلك على المنطقة.
وأكد بو صعب أن الحل يجب أن يبدأ بوقف سريع لإطلاق النار واحترام القوانين الدولية و وقف قتل المدنيين والأطفال.
من جهته، اكد هوكشتين على ضرورة إبعاد الحرب عن لبنان والحفاظ على الاستقرار والأمن.
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