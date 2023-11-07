لقاء سيدة الجبل: إعلاميون ونخب سياسية وإجتماعية يتعرضون لحملة تخوين مقيتة

لقاء سيدة الجبل: إعلاميون ونخب سياسية وإجتماعية يتعرضون لحملة تخوين مقيتة



لفت لقاء سيدة الجبل إلى أن "إعلاميين ونخبًا سياسية وإجتماعية يتعرضون لحملة تخوين مقيتة يقوم بها الجيش الإلكتروني لـ"حزب الله"، حيث تساق بحق كل صاحب رأي مختلف تهمة العمالة لإسرائيل.



ويعتبر المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ولقاء سيدة الجبل أن هذه الحملة هي تهديد بالقتل يوجه إلى كل من تستهدفه، منبهان "حزب الله" إلى أنه يتحمل مسؤولية هدر دم المعارضين لسياساته، محملانه المسؤولية عن أي أذى قد يطال أصحاب الرأي.



ودعا المجلس واللقاء القضاء للتحرك السريع لمحاسبة المشاركين في هذه الحملة، ومن يوجههم لتنفيذها، مشيرين إلى أن من آخر الذين تعرضوا لهذه الحملة هم الإعلاميون: ليال الإختيار، ديما صادق ونديم قطيش.



وشدد لقاء سيدة الجبل على أن لبنان هو الوجه المضيء للحرية ولن تفلح هذه الممارسات الشائنة في تغيير هويته وضرب القيم التي عليها تأسس، مؤكدًا التضامن الكامل مع المستهدفين بحملات التخوين، فهم ومن يشبههم يمثلون صورة لبنان العصي على نزعات الإستبداد والتطرف.