غارات وقصف مدفعي جنوبًا...

شن الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية في القطاع الأوسط والقطاع الغربي في خراج وأطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة ورميش.



كذلك، شنت غارة إسرائيلية في خراج بلدة ياطر، بالإضافة إلى قصف مدفعي إستهدف بلدة مروحين.