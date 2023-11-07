لازارو: الوضع على طول الخط الأزرق مثير للقلق

رأى قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، الجنرال أرولدو لازارو، أن "الوضع على طول الخط الأزرق مثير للقلق، واحتمال تصعيده إلى ما هو خارج نطاق السيطرة واضح".



ولفت لازارو في خلال جولة قام بها على مواقع عدة لليونيفيل على طول الخط الأزرق، حيث يعمل جنود حفظ السلام في ظروف صعبة للغاية منذ شهر، الى أننا "نواصل حثّ الجميع على وقف إطلاق النار ووقف أي أعمال قد تعرّض المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر - أو تدفع هذه المنطقة الجميلة إلى النزاع".



وقال: "إن كان من شيء فعلته الأحداث الحالية فهي انها ذكّرتنا جميعاً بأهمية عملنا وعززت التزامنا".