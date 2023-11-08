نقابة موظفي تاتش وألفا: للإدارة حق تطبيق النظام الداخليّ كما للموظف حق نيل راتبه كاملًا

شدّدت نقابة موظفي الشركات المشغلة للقطاع الخليويّ ومستخدميها على أنّ لإدارتَي كلّ من شركتي الخليويّ تاتش وألفا حق تطبيق النظام الداخليّ، كما للموظف حق نيل راتبه كاملًا.وأكّدت النقابة، في كتاب وجّهته إلى الموظفين، على النقاط التالية:"١- ترفض النقابة رفضًا قاطعًا التعامل مع الزملاء الموظفين بهذه الطريقة الإعتباطية.٢- مقاربة المسألة بهذه الطريقة، تؤثر سلبًا على عمل الموظفين وتضعهم تحت ضغط الإتهام الدائم والمباشر، مما يمنعهم من القيام بأيّ مبادرة فردية، وإنتظار التعليمات.٣- يجب أن تبقى المرجعية الأساسية للتدقيق والمحاسبة للموظفين هي الأقسام ذات الصلة داخل الشركتين، أي (HR-AUDIT-LEGAL)٤- على الزملاء الموظفين احترام آليات العمل لدى كل شركة والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعملهم وأي تصرف في حق أي موظف يخالف الأصول، سيكون للنقابة تصرف مناسب.٥- إن الصلاحيات الممنوحة لمديري الأقسام لا يجوز المس بها أبدًا.٦- للشركة حق تطبيق النظام الداخلي كما هو، تمامًا كما للموظف حقّ نيل راتبه كاملًا.٧- لن تسمح النقابة بأي تصرف تعسفيّ تجاه أي موظف."