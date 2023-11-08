قاووق: شعب فلسطين لا يراهن على القمة العربية الطارئة

رأى عضو المجلس المركزيّ، في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، أنّ الفلسطينيين لا يراهنون على القِمة العربية الطارئة وإنّما على استراتيجية المقاومة وعلى صواريخ المقاومين، في غزة.



واعتبر قاووق، خلال الإحتفال التكريميّ الذي أقامه حزب الله، في حسينية، في الجنوب، أنّ إسرائيل لا تخشى قِمة عربية ولا قِمة إسلامية وإنما تخشى المقاومة، في غزة ولبنان.



وأشار إلى أنّ "عين المقاومة، في لبنان، على الجنوب لحماية الوطن والمدنيين، أي اعتداء على المدنيين ترد المقاومة عليه بما هو أقسى من دون تردد وأنّ عينها الأخرى على غزة، لنصرتها، لأنّ النصر، في غزة، هو نصر للمقاومة، في لبنان والمنطقة والأمة.



ووصف قاووق استمرار بعض دول التطبيع في العلاقات الإقتصادية والأمنية والعسكرية مع إسرائيل، بالـ"خنجر في قلب الشعب الفلسطينيّ وخيانة موصوفة له".