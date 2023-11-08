المكتب الاعلامي لوزارة الثقافة: وفد لبنان الرسمي في اليونيسكو-باريس يُجهض الموقف الأميركي

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الثقافة في بيان انه:" خلال انعقاد الدورة ٤٢ لمنظمة اليونيسكو في باريس اليوم تقدّمت اليمن بإسم المجموعة العربية المشاركة في الجمعية العامة باقتراح ادراج بند للمناقشة تحت عنوان " تأثير وعواقب الوضع الحالي في قطاع غزة على جميع جوانب اختصاصات اليونيسكو "، وفوراً عارض الوفد الأميركي إدراج البند المذكور فما كان من الوفد اللبناني الرسمي الاّ أن طلب الكلام أمام رئاسة المؤتمر وألحَّ على الجمعية العامة ادراج ذلك البند معتبرًا أن محتواه " يُلزِم المنظّمة أخلاقيًا وانسانيًا خصوصًا وأن آلاف الضحايا الأبرياء يدفعون ثمن الأحقاد من حياتهم في ظل محوٍ منهجي للتراث والتاريخ والحضارة التي تمثّل اخلاقيات المنظمة التي قامت عليها منذ العام ١٩٤٧".وبنتيجة الإصرار اللبناني المتمثل بموقف وزارة الثقافة اللبنانية وموقِفَي فلسطين واليمن قررت رئاسة الدورة إدراج البند المذكور ضمن لائحة بنودها خلافاً للإصرار الأميركي على عدم ادراجه".