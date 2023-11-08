ميقاتي يلتقي سفير ايران

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير ايران لدى لبنان مجتبى أماني قبل ظهر اليوم في السرايا وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.وشارك في الاجتماع المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.