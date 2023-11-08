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اللواء ابراهيم استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2023-11-08 | 08:44
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اللواء ابراهيم استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه
استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو.
وتناول البحث خطر ارتفاع التوتر عند الحدود مع فلسطين المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واللبنانيين وآخرها استشهاد اربعة أبرياء مدنيين وكذلك استهداف فرق من كشافة الرسالة الإسلامية التي كانت تعمل على اخلاء الشهداء وإسعاف الجرحى.
وكان بحث أيضا في أهمية انتخاب رئيس للجمهورية للتصدي للأخطار التي تحيط بلبنان وكخطوة ضرورية لاعادة بناء المؤسسات الدستورية والنقدية والمالية، ولمعالجة الأوضاع المعيشية والاجتماعية المتدهورة.
أخبار لبنان
عباس إبراهيم
هيرفي ماغرو
رئيس للجمهورية
فلسطين المحتلة
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