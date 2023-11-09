مركز لتطوير المهارات في جامعة الروح القدس: جسر بين العالم الأكاديمي والمتطلبات الديناميكية لسوق العمل العالمي

أطلقت جامعة الروح القدس –الكسليك "مركز تطوير المهارات"، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، النائب نقولا الصحناوي، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العقيد الركن يوسف حيدر، نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، رئيس الجامعة الأب طلال هاشم.



ياسين



وأشار نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين إلى أنّ "الشعب اللبناني يؤكد، مرة جديدة، أنّ لبنان سيبقى منارة الشرق مهما واجه صعوبات وعاش أوقات عصيبة.



ورأى أن السياسات التعليمية في القطاعين العام والخاص ما زالت تعطي نتائج إيجابية وتُثبت أنّ لبنان سيبقى منارةً للعلم والمعرفة وجامعة الشرق ومستشفى الشرق أيضًا.



الأب طلال هاشم



أما رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم فأكد من جهته أنّ "الجامعة لطالما كانت ملتزمة ببناء أصحاب الرؤى والمبتكرين والقادة، مشددا على أنّ مركز تطوير المهارات ما هو إلاّ دليل واضح على هذا الإلتزام، فهو يشكّل جسرًا بين العالم الأكاديمي والمتطلبات الديناميكية لسوق العمل العالمي.



وأوضح أنه في هذا الإطار، جرى تأسيس هذا المركز انطلاقًا من الحاجة إلى تدريب شبابنا على مختلف أنواع الوظائف وتحسين فرص توظيفهم على المستوى المحلي والدولي، والتأقلم في عالمٍ يعرف تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا، وإعداد المتدربين وتزويدهم بالمهارات الضرورية.



وقال:" مما لا شك فيه، إنّ فكرة تأسيس المركز من شأنها أن تبني مستقبلاً لتمكين الطلاب والمجتمع الأوسع وتغرس المعرفة والمهارات العملية الضرورية في السوق العالمي الذي يشهد على تطورٍ جدّ سريع".



الوزير القرم



وشدد وزير الاتصالات أنه بات ضروريًا للبنان ليس أن يشارك في الثورة الرقمية فحسب، بل أن يقودها متسلحًا بمواردنا وبالقوة العاملة الماهرة والطموحة.



وقال:" من هنا، تلتزم وزارة الاتصالات بكبح هجرة الأدمغة التي تواجه أمّتنا وبالصمود والمحافظة على المتميزين في وطنهم ليحظوا بفرصتهم للتفوق والابتكار. وفي ظل هذا الحدث، نعترف بالحاجة إلى علاقة تكاملية بين العالم الأكاديمي وعالم الأعمال. ولهذه الغاية، أطلقنا حوارًا استراتيجيًا مع أقطاب الصناعة لنضمن أن تتماشى خبرات مؤسساتنا التعليمية مع متطلبات سوق العمل ومع الفرص التي يتيحها".



وأكد "أنّ مهمتنا واضحة، فهي تتمثّل بمزامنة المسارات التعليمية مع مسارات الأوساط الصناعية وبتعزيز مكان عمل جاهز واستباقي في مجالات عدة، مثل 5G، الذكاء الاصطناعي، الأمن الإلكتروني... وقد قامت الوزارة، بالتعاون مع أوجيرو، بوضع بنى تحتية رقمية حيوية لتطوير هذه القطاعات. إنّ هذا الحدث ليس مجرد افتتاح، بل هو تعبئة تدعونا جميعًا إلى تحويل القدرات إلى عملٍ وفعل. نحن هنا لنبني الجسور بين أفكار اليوم وتكنولوجيات الغد، بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وبين تطلعات شبابنا ونمو اقتصادنا".



الوزير بوشكيان



وفي ختام الجلسة، أكد بوشكيان "أن الحياة في لبنان لن تتوقّف، والعدوان لن يردعنا عن المواجهة، والتقدّم، والعلم، والبناء".



وأكد أن "قدرنا العيش بالخطر والتحديات، قرارنا التغلّب والانتصار عليها. لن تمحوا أحلامنا ومشاريعنا. نحن أقوياء بإيماننا ورجائنا وكرامتنا"، وقال: "سلام إلى أهل الجنوب الصامدين، دعاؤنا بالشفاء الى المصابين، عزاؤنا الى أهالي الضحايا، ضحايا الاجرام".



وختم مؤكدًا: "نحن نعمل على تخفيض العجز وتكبير حجم الاقتصاد. الخلل في الميزان التجاري لن يدوم. وستعود ثقة المغتربين بلبنان أكثر فأكثر. شبابنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الصناعية هي القيم المضافة في مجتمع طموح يتمتّع بقدرات ومؤهّلات تجذب الآخرين، وتجعل منه شعباً فخوراً عزيزاً ومميّزاً".