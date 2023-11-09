فريق من الدفاع المدني نجا من غارة إسرائيلية على الحي الشرقي لبلدة ياطر (فيديو)

نجا فريق تابع للدفاع المدني من غارة اسرائيلية استهدفت بلدة ياطر.



فبعد تبلغ الدفاع المدني بأن غارة اسرائيلية استهدفت أحد المنازل في الحي الشرقي لبلدة ياطر، توجه فريق من الدفاع المدني الى المكان لمعرفة ما اذا كانت هناك اصابات. ولدى قيام الفريق بالمهمة شنت طائرات الجيش الاسرائيلي غارة ثانية على المكان غير ان جميع عناصر الفريق تمكنوا من النجاة.