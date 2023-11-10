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نوفل ضو للـLBCI :القمة العربية ستشهد حضوراً لا مثيل له ...ويجب الذهاب الى حل عقلاني
أخبار لبنان
2023-11-10 | 03:56
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نوفل ضو للـLBCI :القمة العربية ستشهد حضوراً لا مثيل له ...ويجب الذهاب الى حل عقلاني
رأى المدير التنفيذي لرؤية العوربة نوفل ضو أن هناك فرصة استثنائية اليوم لم تتوفر منذ سنة 1948 والقمة العربية التي ستعقد في الرياض ستشهد حضوراً عربياً ودولياً لا مثيل له من قبل، والمهمّة لن تكون سهلة لكن القدرة الدولية موجودة.
واشار ضو لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى أن حرب غزّة حرب ايرانية مع الدول لتدعيم نفوذ ايران دوليا ومحاولة للسيطرة من قبل حماس على السلطة الفلسطينية. وقال: "يجب الذهاب الى حل عقلاني لنسقط الدور الايراني، وإلا لا مجال لتوقف الحرب وبناء سلام بل فقط توقيف معركة للتهيئة لمعركة ثانية، ومن يريد فعلا دول عربية قوية عليه الذهاب الى المشروع العربي بدول التعاون الخليجي، فالخطورة بالموقف الذي نواجهه هي محاولة قضم ايرانية للدول العربية من دون محاولات جدية لقيام دولة فلسطينية".
وقال إن "ايران في ورطة لأن كل جولة تسعى للانفلاش، وتبدأ لاحقا بالانحسار، يصبح نظامها مهدداَ في الداخل".
واعتبر ضو أن ما يجري في غزة اليوم يجب أن يتنهي بدولتين في فلسطين ودولة واحدة في لبنان، حتى يتم استثماره بالطريقة الأفضل، فاسرائيل وحماس ضربا حلّ الدولتين سوياً وحماس تحسّن شروط ايران على حساب الدور العربي.
واضاف: "رؤية السعودية 2030 ليس فقط لها بل للجميع، وهي اساس للشراكة لبناء نظام عربي جديد واوروبا جديدة، وللمرة الاولى يحمل الشرق الاوسط مشروعا للمستقبل".
ولبنانياً، رأى ضو هناك ازمة منظمات سياسية وحزبية اعتقدنا انها تطورت الا انها عادت للحديث من دون استخلاص عبر الحرب التي عشناها.
وسأل: "كيف يمكن الوصول الى حلّ مع هكذا تفكير؟ لبنان يعاني من افلاس بالعقل السياسي.
ولفت الى أن الايديولوجيا اليوم لدى حزب الله لا يمكنها ان تستمرّ، وهو له حضور في الدولة اللبنانية، فلماذا يريد الاستمرار بمنطق السلاح؟
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