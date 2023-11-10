وفاة الاعلامي جان خوري من الرعيل الاول في تلفزيون لبنان

غيّب الموت الاعلامي التلفزيوني جان خوري عن عمر تجاوز الخامسة والثمانين، امضى الجزء الاكبر منه في العمل الاعلامي والتلفزيوني.



خوري بدأ حياته المهنية في تلفزيون لبنان الذي انطلق في العام 1959، فامتهن الاخبار تحريرا وتقديما، واستمر حتى بداية الثمانينات رئيسا للتحرير ومديرا الى أن قدم استقالته من التلفزيون في بداية عهد الرئيس أمين الجميل وتفرغ للانتاج.



