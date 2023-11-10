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جعجع: لثني لبنان عن الانجرار إلى حرب إقليميّة..ولا يمكن أبداً انتخاب سوى رئيس مسيحي

أخبار لبنان
2023-11-10 | 06:34
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جعجع: لثني لبنان عن الانجرار إلى حرب إقليميّة..ولا يمكن أبداً انتخاب سوى رئيس مسيحي
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جعجع: لثني لبنان عن الانجرار إلى حرب إقليميّة..ولا يمكن أبداً انتخاب سوى رئيس مسيحي

أكد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع  "وجوب أن نثني لبنان عن الانجرار إلى حرب إقليميّة لا تحمد عقباها ، في ظل مرحلة صعبة جداً ، تتطلّب دقّة فائقة في التعامل مع ما نشهده ، بغية تجنيب لبنان مرّ هذا الكأس".

وأوضح في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي "راي 1"، أن "أمامنا حلًا واحدًا لتخطي هذه المرحلة العسكريّة الصعبة وهو تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كما يجب تطبيقه، بمعنى أن يكون الجيش اللبناني هو القوّة العسكريّة الوحيدة المنتشرة في الجنوب بالتعاون مع القوات الدوليّة".

ولفت ردا على سؤال إلى أنه "لا يمكن أبداً انتخاب سوى رئيس مسيحي، ففي نهاية المطاف سيتم هذا الاستحقاق تبعًا للدستور اللبناني ولكل الأعراف وكل ما هو متفق عليه فهذا الرئيس سيكون مسيحياً، مهما طالت فترة الفراغ (ولو سنة إضافية) في سدّة الرئاسة، وبالتالي لا يمكننا الإرتكاز في هذا السياق على الفرضيات".

وعما اذا كان متخوفاً من تعرّضه لمحاولة اغتيال، جزم جعجع: " لست ممن يخافون إلا أن الخطر متواجد دائمًا".

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