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جلسة وزارية الثلاثاء

أخبار لبنان
2023-11-10 | 09:48
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جلسة وزارية الثلاثاء
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جلسة وزارية الثلاثاء

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عقد جلسة وزارية قبل ظهر الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 عند الساعة التاسعة والنصف، في السراي الكبير.

أخبار لبنان

حكومة

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