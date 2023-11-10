القاضي منير حنين في ذمّة الله

غيّب الموت الرئيس الاول لمحكمة التمييز (شرفا) القاضي منير حنين عن عمر ٨٩ عاما.



وتُقام مراسم الدفن والصلاة الاخيرة على راحة نفس القاضي منير حنين، يوم الاحد 12 تشرين الثاني عند الثانية والنصف في كنيسة سيدة التلة في دير القمر، على أن تتقبل العائلة التعازي يومي السبت والاثنين 11 و13 تشرين الثاني، في الكنيسة.