تينينتي للـLBCI: هناك تصعيد تدريجي في الجنوب ولكن الامور لا تزال مضبوطة

رأى المتحدث الرسمي بإسم اليونيفيل في جنوب لبنان اندريا تينينتي أن هناك تصعيدا تدريجيا في الجنوب ولكن الامور لا تزال مضبوطة نوعا ما، مؤكدا أن القوات الدولية تشعر بالقلق منذ بداية الصراع وألا صحة للمعلومات عن أن اليونيفيل بدلت طريقة عملها، وقال: "نحن نواصل عملنا على طول الخط الأزرق والجنوب".



وفيما يتعلق بالغارة التي إستهدفت شاحنة في أحد البساتين في الزهراني، قال تينينتي في حديث للـLBCI: "لم تستطع اليونيفيل التحقق من الضربة كونها وقعت في نقطة خارج نطاق عملها والأكيد انها تبتعد أكثر من ٣٥ كلم عن الحدود".