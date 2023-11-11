وفاة عصام فؤاد الخوري

توفي عصام فؤاد الخوري، نقيب المحامين سابقاً ووزير الدفاع الوطني سابقاً ووزير التربية الوطنية سابقاً.



والده فؤاد الخوري، نقيب المحامين، وزير العدل، نائب المتن، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس النواب سابقاً.



له عدّة أبحاث ومقالات وخطب تعالج غير موضوع في مجالات القانون والسياسة والثقافة والتربية والأمن . منها "الرؤى التربوية" و "أركان الجيش اللبناني " و"الشأن الوطني في الإرشاد الرسولي"، الخ...وتقى أوسمة ودروع تكريميّة ، ومن مؤلّفاته:هاماتٌ وهالاتٌ- في هَوى لبنان- عرف الشِّيَم...