النافعة تنجز معاملات خدمات جديدة بدءًا من الثلاثاء

النافعة تنجز معاملات خدمات جديدة بدءًا من الثلاثاء

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات أنها ستستقبل المواطنين أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس إعتبارًا من تاريخ 14/11/2023 وتقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية:



1- تسجيل السيارات السياحية (صفر كلم) للأفراد التي لا تخضع للكشف في المركز الرئيسي في الدكوانة من خلال حجز موعد على موقع الهيئة الإلكتروني tmo.gov.lb وفي مختلف الأقسام (زحلة، صيدا، طرابلس والنبطية).



2- تسجيل السيارات السياحية (صفر كلم) المستوردة من قبل نقابة شركات مستوردي السيارات وباقي الشركات.



3- تسجيل آليات الشحن الخصوصي الحائزة على موافقة مسبقة بهذا الخصوص.



4- إستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالإستحصال على رخصة سوق أول مرة من فئتي السيارات السياحية الخصوصية B والدراجات الآلية A وA1 (إعتبارًا من الأربعاء).



هذا بالإضافة إلى إستمرار المصلحة بكافة فروعها بتأمين الخدمات التي كانت توفرها سابقًا، مع العلم أنها ستعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الأيام المقبلة.