تيننتي: إصابة أحد حفظة السلام برصاصة ليلًا والهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة هي إنتهاكات للقانون الدولي

تيننتي: إصابة أحد حفظة السلام برصاصة ليلًا والهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة هي إنتهاكات للقانون الدولي



أعلن المتحدث الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أنه "بعيد منتصف الليل، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب، وأصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر".



وأشار تيننتي إلى أن مصدر إطلاق النار غير معروف حاليًا، وقد فتحنا تحقيقًا.



واعتبر أن "أي إستهداف بالقرب من مواقع اليونيفيل وأي إستخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق لأي سبب من الأسباب أمر غير مقبول".



وذكر تيننتي الأطراف بإلتزاماتها لناحية حماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الإستقرار للخطر.



وشدد على أن "الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي إنتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".



وختم تيننتي مشيرًا إلى أننا "نواصل حض جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار لضمان سلامة ليس فقط حفظة السلام لكن جميع الناس الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق".