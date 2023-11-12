جنبلاط: أقترح وقف الدعوة لمؤتمرات القمة وحل الجامعة العربية

كتب رئيس الجزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد انعقاد مؤتمر الدول العربية والاسلامية والذي لم ينجح حتى في فتح معبر رفح وفي انتظار تدمير ما تبقى من مستشفيات في غزة وقتل من فيها وبعد رفض استخدام سلاح النفط كما جرى في ١٩٧٣ وبعد عجز سحب السفراء من اسرائيل، اقترح وقف الدعوة لمؤتمرات القمة وحل الجامعة العربية".

بعد انعقاد مؤتمر الدول العربية والاسلامية والذي لم ينجح حتى في فتح معبر رفح وفي انتظار تدمير ما تبقى من مستشفيات في غزة وقتل من فيها وبعد رفض استخدام سلاح النفط كما جرى في ١٩٧٣ وبعد عجز سحب السفراء من اسرائيل اقترح وقف الدعوة لمؤتمرات القمة وحل الجامعة العربية #العرب pic.twitter.com/688h8odbX5

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 12, 2023