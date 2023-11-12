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عودة: هل من ظرف أخطر مما نحن فيه كي يحزم المعنيون أمرهم وينتخبوا رئيسا للبلاد؟
أخبار لبنان
2023-11-12 | 05:47
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عودة: هل من ظرف أخطر مما نحن فيه كي يحزم المعنيون أمرهم وينتخبوا رئيسا للبلاد؟
عودة: الشجاعة ليست في شن حرب مدمرة أو في نصرتها بل في إيجاد حل عادل للمشكلة كي يعم السلام
أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن "محبة الله ومحبة القريب هما أعظم الوصايا التي منحها الله لشعبه، أي للذين يعتنقون تعاليمه ويعملون بوصاياه. هذه المحبة يفتقدها عالمنا وإلا كيف نفسر الجرائم والحروب وقتل الأطفال والمدنيين؟ كيف نفسر المجاعات المفروضة على بعض الشعوب بسبب نهب خيرات أرضهم؟ كيف نفسر الحقد والقتل والتدمير الذي تعيشه منطقتنا منذ أكثر من شهر ولم نشهد إرادة حقيقية لوقف المجزرة? أي نصر هو ذاك المبني على جثث الأطفال؟".
وسأل أيضا: "أي فخر في قتل مدنيين أبرياء؟ وهل منع الماء والطعام عنهم بطولة؟ وما النفع من حرب عبثية مدمرة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الحقد والقتل؟ أما حكام العالم الذين يهرعون لنصرة قاتلي الأطفال، وبينهم فتيات ثلاث من لبنان في عمر الورود، ألا يخجلون من ضميرهم ومن تاريخ بلادهم ومن الشعارات التي يرفعونها دفاعا عن حقوق الإنسان؟ أين القيم الإنسانية؟ أين العدل؟"، لافتا الى أن الشجاعة ليست في شن حرب مدمرة أو في نصرتها بل في إيجاد حل عادل للمشكلة كي يعم السلام".
وقال في عظة قداس الأحد من كاتدرائية القديس جاورجيوس: "أما عندنا في لبنان، فقد مضت سنة على شغور موقع الرئاسة وغيرها من المواقع الأساسية، وكأن لا شيء غريب أو ناقص، وكأن الحياة أصبحت مقتصرة على اللهاث وراء الحد الأدنى من مقومات العيش. لبنان الذي كان رائدا بدوره وديمقراطيته ودبلوماسيته يغيب عن الدور والموقف في هذه الظروف المصيرية. اللحظات الحاسمة من التاريخ تتطلب مواقف استثنائية وشجاعة، ونحن في منطقة مشتعلة قد يصل لهيبها إلينا، فهل من ظرف أخطر مما نحن فيه كي يحزم المعنيون أمرهم وينتخبوا رئيسا للبلاد تبدأ معه مسيرة تكوين الدولة وتحصينها، ومنع المغامرة بلبنان مع رفضنا الصارخ للظلم ووقوفنا الدائم إلى جانب الحق، ومعه يبدأ دور للبنان نتمناه رياديا".
أخبار لبنان
الياس عودة
حرب
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