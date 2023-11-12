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الجيش الإسرائيلي: قصف على لبنان ردًا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أصاب مدنيين
أخبار لبنان
2023-11-12 | 08:48
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الجيش الإسرائيلي: قصف على لبنان ردًا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أصاب مدنيين
قصف إسرائيلي على لبنان ردًا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أصاب مدنيين
أكد متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إطلاق نيران المدفعية في اتجاه جنوب لبنان الأحد بعد إصابة مدنيين جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان.
وأعلن الجيش في بيان أن عددًا من المدنيين جرحوا في هجوم صاروخي مضاد للدبابات أدى إلى إصابة مركبة إسرائيلية قرب الحدود قرب تجمع دوفيف السكاني على بعد 800 متر من الحدود مع لبنان.
وأشار البيان إلى المدفعية تضرب مصدر إطلاق النار.
وذكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية في بيان أن الصاروخ أصاب موظفين كانوا يقومون بإصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت جراء ضربات على المنطقة مؤخرًا.
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