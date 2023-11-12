ما هي آخر التطورات في الجنوب اللبنانيّ؟

قصف مدفعيّ معادي على محيط بلدات مروحين والضهيرة والبستان ونعرّض أطراف شيحين لقصف متواصل.

استهدف "حزب الله" وحدة هندسية إسرائيلية تعمل على تركيب أعمدة تجسّس، قرب ثكنة دوفيف.



واحترقت الشاحنة وتحدثت معلومات الإعلام الإسرائيليّ عن وقوع ستّ إصابات من الجانب الإسرائيليّ.



وقصفت إسرائيل بلدات عديدة منها: يارون حيث سقط جريحان من المدنيين بسبب القصف الفوسفوريّ وأُحرقت بعض المنازل.



وفي القطاع الغربيّ وصلت الصواريخ إلى جنوب عكا.