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وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس

أخبار لبنان
2023-11-12 | 13:44
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وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس
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وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس

أكد وفد من نواب المعارضة عدم جواز الوصول إلى الفراغ في قيادة الجيش، وعدم جواز تعيين قائد جديد بغياب رئيس الجمهورية.

ورأى النواب، بعد لقاء جمعهم برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن هذا الأمر خارج الأصول، معتبرين أن لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس جمهورية، وأكدوا أن لدى الرئيس ميقاتي وجهة النظر نفسها.

وشدد الوفد على أن المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب ومنع التصعيد، وواجب الداخل منع حزب الله من التصعيد أيضاً، كما على الحكومة اللبنانية تحمّل مسوؤلياتها وإرسال الجيش بشكل كثيف إلى الجنوب.

وقال النواب :" أولويتنا ألّا يحصل بعائلاتنا وأولادنا وشبابنا ونسائنا في الجنوب وكل لبنان ما يحصل في غزة، فالجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني نريد تحييدها عن الشعب اللبناني، لسنا "صليب أحمر" بل قوى سياسية هدفها إنقاذ البلد من القتل والدمار".

أخبار لبنان

التمديد لقائد الجيش

نواب المعارضة

الجميل

ميقاتي

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