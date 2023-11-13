ماذا قال غسان حاصباني للـLBCI عن لقاء قوى المعارضة وميقاتي أمس؟

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن قوى المعارضة طرحوا خلال لقائهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة، مشيرا الى أن هذا كان أساس النقاش وأن الموضوع محصور بالحكومة.



وقال حاصباني في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نحن كقوى معارضة قدمنا هذا الطرح كأحد الحلول للحفاظ على استقرار مؤسسة الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة".



وأضاف: "نحن كتكتل الجمهورية القوية كنا قد تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب يؤدي تقريبا الى النتيجة نفسها بهدف الحفاظ على الاستقرار في مؤسسة الجيش".



وأشار الى أن "أجواء الرئيس نجيب ميقاتي ايجابية وهو ينظر بكل وجهات النظر ويرى في هذا الموضوع مخرجا مقبولا وجيدا في موضوع استقرار المؤسسة العسكرية ولكن هذا يتوقف على قرار الحكومة مجتمعة".