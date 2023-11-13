الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كركي تابع مع خوري أوضاع المضمونين في زحلة: لن نتوانى عن تأمين وتحسين عمل مرفق الضمان في مكاتبه كافة

أخبار لبنان
2023-11-13 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي تابع مع خوري أوضاع المضمونين في زحلة: لن نتوانى عن تأمين وتحسين عمل مرفق الضمان في مكاتبه كافة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كركي تابع مع خوري أوضاع المضمونين في زحلة: لن نتوانى عن تأمين وتحسين عمل مرفق الضمان في مكاتبه كافة

بحث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مع رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري في أبرز القضايا الاجتماعية والمعيشية في البلاد وأوضاع المضمونين الصحية.
 
وأعلن كركي نهاية مضاعفة تعرفة ال Pet Scan وال MRI  وال CT Scan  10 مرات بعد مضاعفة معاينة الأطباء 20 مرة وأسعار الأدوية المزمنة من 12 الى 15 مرة، كذلك زيادة تعرفة علاج جلسة غسيل الكلى كلما دعت الحاجة لذلك، بحيث يبقى هذا العمل الطبي مغطى 100 في المية على حساب الصندوق.
 
وخلال اللقاء، توقف المجتمعان عند موضوع انقطاع الكهرباء في مكتب زحلة الإقليمي وتمت معالجته بصورة فورية حيث  تقدم الدكتور خوري بمبادرة قيمة تمثلت بتأمين مادة المازوت لتشغيل مولد الكهرباء لمدة أسبوع، وهذا يدل على مدى التنسيق والتعاون الدائم بين الجمعية والضمان".
 
ومن جهته، أعطى المدير العام للضمان توجيهاته إلى الدوائر المختصة في الصندوق من أجل إصدار شيكات لمصلحة شركة كهرباء زحلة المساهمة بشكل فوري وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة حوالي 998 مليون ليرة لبنانية واصبحت الشيكات جاهزة للاستلام من الإدارة المركزية للصندوق.
 
وفي هذا الإطار، نوه الحاضران بمناقبية المهندس أسعد نكد، الرئيس التنفيدي ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة المساهمة لجهة تأمين الكهرباء بشكل دائم لعموم أهالي زحلة، وبخاصة مكتب الضمان الاجتماعي فيها من أجل ضمان تسيير معاملات الضمونين ومصالحهم.
 
وقد أجرى المدير العام اتصالا هاتفيا بالمهندس نكد، شاكرا إياه على تجاوبه لإعادة التيار الكهربائي الى مركز زحلة الإقليمي.
 
وفي سياق متصل، توافق المجتمعان على ضرورة تضافر الجهود من قبل الجميع  للوقوف الى جانب الصندوق الوطني للضمان، بخاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، كي يعاود لعب دوره في تأمين التغطية الاجتماعية والصحية لحوالي ثلث الشعب اللبناني".
 
وفي الختام، أكد  كركي أنه "لن يتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل تأمين وتحسين عمل مرفق الضمان الاجتماعي في مكاتبه كافة المنتشرة على الأراضي اللبنانية والتي يبلغ عددها 38 مركزا".

أخبار لبنان

أوضاع

المضمونين

زحلة:

نتوانى

تأمين

وتحسين

الضمان

مكاتبه

LBCI التالي
الراعي استقبل السفيرة الأميركية
وزير الاقتصاد من دار الفتوى: كميات القمح الموجودة في المخازن متوافرة ولمدة لا بأس بها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-11-01

تحذير من كركي الى كل مستشفى يرفض استقبال المرضى المضمونين أو يطالبهم بفروقات

LBCI
اقتصاد
2023-10-24

سلام يستقبل وفداً من جمعية شركات الضمان في لبنان لبحث موضوع تأمين طيران MEA

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-24

كركي: 37 مليار ليرة للمستشفيات والضمان ليصبح المجموع منذ مطلع السنة 249 مليارًا لمعالجة مرضى غسيل الكلى

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-21

وزير الاقتصاد: نتابع الأخبار الواردة عن خفض نسبة التأمين على أخطار الطيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

ملف التمديد لقائد الجيش بين بري والجمهورية القوية

LBCI
أخبار لبنان
08:28

كنعان بعد تعليق وتعديل لجنة المال زيادات عشوائية: "الحكي ما عليه جمرك" والمفيد ما نقوم به لمنع صدور الموازنة الكارثية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

آخر التطورات الميدانية جنوبا

LBCI
أخبار لبنان
07:15

لقاء سيدة الجبل: نحن أمام مناسبة تاريخية وحقيقية لبناء الدولة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-12

أنجي خوري تعلن توبتها... تحجّبت وتصلّي (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:09

لقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط... اتفاق على تعزيز العلاقة بين التيار والاشتراكي

LBCI
صحف اليوم
2023-09-18

صليبا تنسحب... 243 يوماً في اكتشاف "روما من تحت" (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
2023-08-14

الاحتفالات بـ "عروس الحلانيّة" مستمرّة.. عاصي الحلاني يراقص ابنته ماريتا (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

ملف التمديد لقائد الجيش بين بري والجمهورية القوية

LBCI
أخبار دولية
08:09

لقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط... اتفاق على تعزيز العلاقة بين التيار والاشتراكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

آخر التطورات الميدانية جنوبا

LBCI
أخبار لبنان
04:29

ماذا قال غسان حاصباني للـLBCI عن لقاء قوى المعارضة وميقاتي أمس؟

LBCI
أخبار دولية
14:02

لماذا تسليم مصر ملف غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة

LBCI
أخبار دولية
13:52

حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية

LBCI
أخبار لبنان
13:44

وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
11:43

مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط

LBCI
فنّ
11:32

إطلالة مميزة لستيفاني عطالله في زفاف شقيقها! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟

LBCI
خبر عاجل
07:08

غارة اسرائيلية على منزل في عيناتا ادت الى استشهاد شخص وجرح آخر من المدنيين صودف مرورهما بسياراتهما لحظة وقوع الغارة

LBCI
خبر عاجل
09:16

نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل

LBCI
منوعات
14:02

"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!

LBCI
صحف اليوم
23:32

32 طائرة عسكرية حطّت في مطار بيروت وقاعدة حامات منذ بدء العدوان على غزة (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
16:53

أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More